Підприємці не дають знести свої павільйони на дніпровському схилі

У Києві приватні підприємці вчинили опір представникам Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва та не дозволили демонтувати свої МАФи.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на директора комунального підприємства «Київблагоустрій» Гліба МАЛЮТІНА.

Г.МАЛЮТІН заявив, що йдеться про плановий демонтаж чотирьох МАФів, незаконно встановлених біля Арки дружби народів. За його словами, власники цих павільйонів не мають жодного з необхідних дозвільних документів.

Зважаючи на фізичний опір з боку підприємців, співробітники Головного управління звернулися до правоохоронних органів, аби скласти акт про опір та неможливість демонтажу, зауважив Г.МАЛЮТІН.

Він поінформував, що власникам зазначених МАФів було вручено приписи з вимогою звільнити займану територію, однак умови припису не були виконані.

Крім того, зазначив керівник «Київблагоустрій», протягом двох тижнів власники МАФів не звернулися до Головного управління контролю за благоустроєм для оформлення відповідних дозвільних документів.

За словами Г.МАЛЮТІНА, безпосередню причетність до функціонування незаконних МАФів мають районні державні адміністрації. Він стверджує, що останні самовільно видають підприємцям «дозвільні» документи, які насправді не дають права на встановлення конструкцій.

“Варто наголосити, що право на встановлення малої архітектурної форми дають документи, видані Головним управлінням контролю за благоустроєм м. Києва. Рішенням Київської міської ради райони позбавлені повноваження видавати договори на оренду. Тепер цим займається міська адміністрація. І ми можемо гарантувати – всі незаконні МАФи будуть демонтовані», – заявив Г.МАЛЮТІН.

За даними КМДА, у столиці у квітні було демонтовано 25 МАФів, які за даними КМДА є незаконно встановленими, з початку травня – 8, а найближчим часом планується демонтувати ще 21. Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва враховує звернення усіх жителів, формуючи графік демонтажу незаконно встановлених МАФів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого цього року прокуратура столиці опротестувала рішення Київради № 657/657 «Про розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у місті Києві» від 27 листопада 2008 р., згідно з яким повноваження з розміщення тимчасових споруд – так званих МАФів – передано єдиному оператору – комунальному підприємству “Київське інвестиційне агентство”.

Прокурорська перевірка засвідчила, що рішення Київради не лише порушує вимоги земельного законодавства щодо порядку розпорядження землями територіальної громади, а й не погоджено з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва в місті Києві.

2 квітня Київрада задовольнила протест прокуратури столиці на своє попереднє рішення про систему розміщення МАФів та оформлення відповідної дозвільної документації. За це рішення проголосували 109 з 116 присутніх в залі депутатів Київради. Водночас, як зазначив заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, усі погоджуються з тим, в тому числі й підприємці, що має бути прийнятий новий порядок розміщення тимчасових споруд та система отримання дозволів.

Цей новий проект рішення був презентований 2 квітня на сесії в.о. першого заступника голови КМДА Денисом БАССОМ. Документ має усунути низку виявлених недоліків. Новий проект рішення пропонувалося прийняти на наступному засіданні сесії.