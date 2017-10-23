Скандальний співак Бабкін відправився виступати на "євробляхах" (відео)
15:01, 23 жовтня 2017Суспільство
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На ролику чітко видно, як Бабкін разом з дружиною Сніжаною виходить з автомобіля з європейськими номерами.
Сергей Бабкин / Крым. Реалии
Український співак і музикант Сергій Бабкін, який оскандалився через виступи у Росії і окупованому Криму, приїхав на концерт у Вінницю на "євробляхах" (автомобіль на європейських номерах).
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Про це свідчить відео, опубліковане на YouTube-каналі користувача KoksUA. Концерт у Вінниці відбувся 21 жовтня. На ролику чітко видно, як Бабкін разом з дружиною Сніжаною виходить з автомобіля з європейськими номерами.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, після того, як концерти Бабкіна зірвали в ряді українських міст, він таки публічно визнав Росію країною-агресором.
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