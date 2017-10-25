На Житомирщині з початку дії безвізу з ЄС біометричні паспорти отримали більш як 41 тисяча жителів області

На Житомирщині з початку дії безвізового режиму з Європейським Союзом біометричні закордонні паспорти отримали 41 тис. 279 жителів області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА з посиланням на дані Управління Державної міграційної служби у Житомирській області.

«За період дії безвізу, а саме з 11 червня по 24 жовтня 2017 року 41 тис. 279 жителів нашої області звернулися, аби отримати біометричний закордонний паспорт. Всі 100% громадян отримали документи. Відмов не було», – повідомили в управлінні.

Читайте такожЗМІ: За два місяці безвізом скористалися майже 6 мільйонів українців, в основному - трудові мігранти

Прийом документів для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється як в управлінні Державної міграційної служби у м. Житомир, так і у всіх районних підрозділах цього відомства.

Адреси, де в Житомирській області можна оформити біометричний паспорт, можна дізнатися на сайті Житомирської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, безвізовий режим між Україною та ЄС успішно запрацював.