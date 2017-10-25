На ювілеї Лободи в Москві засвітилися не тільки зірки: ЗМІ розкрили деталі вечірки до 35-річчя співачки (фото)

Скандальна українська співачка Світлана Лобода відсвяткувала свій 35-й день народження в московському ресторані, куди завітало понад 60 гостей. Привітати співачку прийшли не тільки вершки російського шоу-бізнесу, але і дружина колишнього українського нардепа Миколи Мартиненка. Детальніше про вечірку пише hellomagazine.com.

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Вечірка відбулася в московському ресторані Modus. Серед перших гостей знаменитості на фото зображені мама Лободи Наталія, дочка Єва, продюсер і близька подруга Нателла Крапівіна, співаки Григорій Лепс, Олександр Ревва, Філіп Кіркоров, продюсер Яна Рудковська, виконавиця Глюкоза та інші.

Зазначається, що серед приятелів Лободи журналісти запримітили і Анну Мартиненко, дружину колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка. Як пише джерело, жінка часто буває на московських тусовках.

Як повідомлялося раніше, Лобода не тільки приймала пісенні вітання від російських колег, але і заспівала дуетом з співаком і шоуменом Ревою.

У центрі сцени був встановлений 5-метровий портрет співачки - подарунок одного з гостей вечора. Під кінець пишного святкування до зали винесли біло-золотий торт заввишки з людський зріст.