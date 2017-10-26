Дівчині, яка втратила чоловіка й сестру у жахливій ДТП в Харкові, не кажуть про їхню смерть

Сьогодні, 26 жовтня, в реанімації померла ще одна жертва аварії – 24-річна Діана Берченко – дівчина, стан якої медики оцінювали як тяжкий.

"Вона навчалася в університеті громадського харчування на інженера-технолога. Знаю, що вона ще під час навчання почала працювати в кол-центрі разом з сестрою. Завдяки своєму розуму й цілеспрямованості, зуміла досягти керівної посади", - розповідає однокласниця Ірина, слова якої передає ГородХ.

Читайте такожЯк ДТП у Харкові зламала життя цілій родині: чоловік загинув на місці, його дружина - у тяжкому стані, її сестра померла у лікарні (фото)

Як опинилася дівчина у Харкові в той нещасливий вечір, подруга не знає.

"Вона відносно недавно переїхала жити до Дніпра до хлопця Юрія. Тому, коли в інформації щодо постраждалих пройшло прізвище "Олена Берченко", я вирішила зателефонувати Діані й запитати, чи немає у неї родичів з таким ім'ям. Але все виявилося набагато жахливіше...", - зітхає Ірина.

Оксані Євтєєвій, яка в одну мить втратила чоловіка і сестру, поки не повідомляють трагічних новин. Зі слів близьких, дівчина отямилася, але її стан залишає бажати кращого.

Як повідомляв УНІАН, кривава аварія зламала життя цілої сім'ї. Так, на місці ДТП загинув чоловік Олександр Євтєєв, а його дружина Оксана Берченко (Євтєєва) і її сестра Діана Берченко у важкому стані потрапили в лікарню. Сьогодні остання померла.