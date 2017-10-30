Між Sport Life і "Строїтель-П" підписано Меморандум про будівництво 3-х фітнес-клубів

21 жовтня відбулося святкування річниці з дня відкриття фітнес-клубу Sport Life, розташованого в ЖК «Панорама» м Дніпро. Цей рік показав, що Sport Life є надійним партнером. Саме тому було прийнято рішення про укладення Меморандуму про будівництво фітнес-клубів. Спільно з ПБМП «Строїтель-П» в планах Sport Life реалізувати ще 3 об'єкти, в яких розташуються фітнес-клуби і будуть радувати всіх городян Дніпра.

В рамках заходу для ЗМІ були проведені ознайомчі екскурсії та підйом на оглядовий майданчик для повного огляду території комплексу.

Наявність фітнес-клубу в житловому комплексі є важливою складовою соціальної інфраструктури. Як зауважив керівник приватного будівельно-монтажного підприємства «Строїтель-П» Віктор Попов на прес-брифінгу: «Ми будуємо не просто квартири, а створюємо соціальну інфраструктуру для мешканців нашого комплексу. Для нас важливо забезпечити комфорт, затишок і безпеку. Тому інфраструктура житлового комплексу ідеально продумана. Фітнес-клуб, дитячий розвиваючий центр, клініки, кав'ярні і трирівневий паркінг - все в зручній зоні доступності. При цьому ми зберегли чудові види на наше місто. Комплекс Панорама - це райський куточок в самому серці Дніпра!».

Під час підписання Меморандуму сторони поділилися своїми спільними планами. «Сьогодні виповнюється рівно рік, як в нашому житловому комплексі відчинилися двері фітнес-клубу. І цей рік показав, що Sport Life є надійним партнером», - підкреслив керівник «Строїтель-П». - Тому ми прийняли рішення про укладення Меморандуму про будівництво ще 3-х фітнес-клубів, які розташуються в наших нових об'єктах. Для нас честь - співпрацювати з найбільшим в Україні фітнес-оператором Sport Life!»

Віце-президент з розвитку мережі фітнес-клубів Sport Life, Артем Мізь розповів: «Головна мета Sport Life - зробити фітнес доступним для кожного, а здоровий спосіб життя - нормою повсякденності українців. Ми раді, що у нас є такий надійний партнер, як «Строїтель-П». Я вдячний за те, що вони побудували такий чудовий сучасний комплекс ЖК «Панорама». Рік тому в цьому комплексі відбулося відкриття сучасного фітнес-клубу Sport Life. І ми раді, що «Строїтель-П» вибрав саме нас фітнес-оператором».

Артем Мізь також відмітив плідне партнерство. «Річниця, яку ми сьогодні святкуємо в черговий раз доводить про плідну співпрацю між усіма сторонами. Сьогоднішнє підписання Меморандуму про стратегічне співробітництво, тому підтвердження. Спільно з «Строїтель-П» ми плануємо реалізувати ще 3 об'єкти, в яких розташуються наші фітнес-клуби і будуть радувати всіх жителів Дніпра», - поділився планами віце-президент з розвитку мережі Sport Life.