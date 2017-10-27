В Одесі вантажівка заблокувала рух трамваїв у ранкову годину пік
13:41, 27 жовтня 2017Суспільство
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У пробці з обох сторін вишикувалося з півтора десятки трамваїв.
Ілюстрація REUTERS
Багатотонна вантажівка зупинила десятки трамваїв в Одесі. Завантажена хура, яка виїжджала з території заводу, зламалася прямо на шляхах. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
На маршруті, який з'єднує спальний район "Селище Котовського" з центром, в годину пік зупинився весь електротранспорт. У пробці з обох сторін вишикувалося за півтора десятка трамваїв. Стояли майже годину, поки інша фура не отбуксировала зламану з рейок.
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Пасажири змушені були виходити з вагонів і добиратися на роботу пішки.
Як повідомляв УНІАН, під Одесою на трасі зіткнулися три вантажівки. У результаті події загинув чоловік.
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