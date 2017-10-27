Під Одесою на трасі зіткнулися три вантажівки: загинув чоловік

В Одеській області чоловік загинув у ДТП. Про це повідомляє ДСНС. За даними відомства, трагедія сталася вранці 26 жовтня.

"На 102 км автодороги Одеса – Рені в Саратському районі вантажний автомобіль "Ford TRANZIT" зіткнувся з вантажним автомобілем ГАЗ 33021 і вантажним автомобілем "ТАТА". В результаті ДТП водій автомобіля "Ford" загинув на місці. Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту витягли з автомобіля загиблого чоловіка", – розповіли в ДСНС.

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Як повідомляв УНІАН, екс-мер Львова з дружиною потрапили в ДТП. У результаті зіткнення автомобіля Citroen з автомобілем Opel, ніхто не постраждав.