ФДМУ і «Арселор Міттал» переписали договір купівлі-продажу Криворіжсталі

Фонд державного майна України і ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» узгодили зміни до договору купівлі-продажу державного пакету ВАТ «Криворіжсталь» в частині виконання інвестзобов`язань.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час прес-конференції виконуючий обов`язки голови ФДМУ Дмитро ПАРФЕНЕНКО і генеральний директор ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» Жан ЖУЕ підписали нову редакцію договору купівлі-продажу ВАТ «Криворіжсталь».

Дана редакція передбачає зміну терміну виконання деяких інвестзобов`язань, взятих на себе покупцем – компанією «Арселор Міттал». За словами Ж.ЖУЕ, зокрема, передбачається зменшення інвестицій, що стосуються програми збільшення виробничих потужностей, технічного переоснащення і модернізації підприємства.

У той же час він зазначив, що компанія продовжуватиме робити інвестиції, які дають швидке повернення. Зокрема, буде продовжена модернізація енергоресурсів.

Як повідомив Д.ПАРФЕНЕНКО, власник підприємства погодився у повному обсязі забезпечити виконання всього блоку соціальних зобов`язань, передбачених договором, включаючи збереження штатної чисельності, своєчасну виплату заробітної плати. Крім того, відповідно до спільного рішення трудового колективу і власника, термін дії соціальних зобов`язань продовжений до 2011 року включно. (Раніше передбачалося, що він закінчиться у 2010 році - УНІАН)

В. о. голови ФДМУ також зазначив, що терміни виконання деяких інвестзобов`язань будуть відкладені на час дії форс-мажорних обставин, які передбачені договором купівлі-продажу. За словами Д.ПАРФЕНЕНКА, Фонд держмайна планує залучити ДП «Укрзовнішекспертиза» для визначення терміну дії форс-мажорних обставин.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакету акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня 2005 р. Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 р. компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«Арселор Міттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату й інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.