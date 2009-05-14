Мінпаливенерго попереджає: склади на ТЕС луснуть від вугілля

Міністерство палива і енергетики України занепокоєне ситуацією, що склалася у зв`язку зі значним випередженням графіків накопичення вугілля і завантаженістю складів ТЕС енергогенеруючих компаній, що входять до складу НАК «Енергетична компанія України».

Про це УНІАН повідомив прес-секретар міністра палива і енергетики Фент ДІ.

За його словами, при сумарній місткості всіх вугільних складів енергокомпаній НАК «ЕКУ» в обсягу 4,302 млн. тонн станом на 14 травня ц.р. на них знаходиться 3,204 млн. тонн вугілля, що відповідає плановим показникам листопада 2009 року.

Зокрема, зазначив прес-секретар, на складах Трипільської ТЕС "Центренерго" при проектній потужності сховища вугілля в 282 тис. тонн на даний момент там знаходиться 331 тис. тонн вугілля антрацитної групи, а на Зміївській ТЕС при місткості 440 тис. тонн фактично накопичено 445,9 тис. тонн вугілля.

Крім того, зазначив Ф.ДІ, прогнозується, що впродовж найближчих чотирьох днів повністю будуть заповнені склади Старобешевської ТЕС "Донбасенерго" і Запорізької ТЕС "Дніпроенерго".

Як повідомляв УНІАН, Міністерство вугільної промисловості України звернулося до Мінпаливенерго з проханням розглянути можливість збільшення обсягів постачання вугільної продукції для ТЕС НАК «ЕКУ».

ДП «Вугілля України» в травні цього року готове реалізувати 1,882 млн. тонн вугілля енергетичного призначення підприємств державної форми власності, а також одержало пропозицію на постачання 194 тис. тонн твердого палива від підприємств недержавної форми власності. Водночас НАК «ЕКУ» підтвердила закупівлю в нинішньому місяці лише 1,069 млн. тонн продукції.