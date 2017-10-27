Зухвале убивство чемпіона Європи Лащенка в Одесі: вкотре відклавши початок процесу, суд звернувся по допомогу до МЗС
Підозрюваний знає російську, але його захист вимагає перекладача на азербайджанську, через що процес уже кілька місяців не може розпочатися.
Малиновський районний суд Одеси вирішив звернутися до Міністерства закордонних справ з проханням сприяти в забезпеченні перекладача для азербайджанця, якого звинувачують у вбивстві відомого спортсмена Сергія Лащенка, скоєному в 2015 році на території лікарні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, на 27 жовтня було призначено судове засідання у кримінальному провадженні, за звинуваченням Бабека Дамір-огли Гасанова у скоєнні умисного вбивства майстра спорту України з кікбоксингу і тайського боксу Лащенка. У п'ятницю судовий розгляд учергове було відкладено через відсутність перекладача.
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«Порадившись, судова колегія ухвалила рішення звернутися до Міністерства закордонних справ України з проханням сприяти забезпеченню перекладача з посольства Азербайджанської Республіки в Україні», - повідомили в прес-службі.
Крім того, колегія направить відповідне нагадування в територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області, а також - повторно направити своє рішення в Бюро перекладів про надання перекладача з української на азербайджанську мову.
У прес-службі наголосили, що адвокат постраждалої і прокурор зазначили: обвинувачуваний раніше навчався в одеській школі, а потім у Львові. Даний факт свідчить про те, що обвинувачуваний розуміє російську і українську мови.
Проте адвокат обвинувачуваного наполягла на тому, що забезпечення участі перекладача є процесуальним правом підзахисного. Судове засідання відкладено на 16 листопада.
Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат постраждалої сторони Юлія Гаврилюк заявляла, що громадянин Азербайджану Гасанов, який звинувачується у вбивстві українського спортсмена Сергія Лащенка, затягує судовий процес, зловживаючи правом на перекладача.
В Одесі було завершено розслідування і передано до суду обвинувальний акт щодо іноземця, підозрюваного у вбивстві в 2015 році на території лікарні титулованого українського спортсмена - чемпіона Європи, майстра спорту з тайського боксу Сергія Лащенка. Матеріали справи прокуратура області 16 травня спрямувала до Малиновського районного суду Одеси.
На початку лютого громадянин Азербайджану Бабека Дамір-огли Гасанова було доставлено до Одеси з Росії. Іноземець, затриманий по лінії Інтерполу, був поміщений у СІЗО.
Він підозрюється в тому, що в ніч на 8 квітня 2015 року на території Київської міської клінічної лікарні Одеси №1 застрелив Лащенка в присутності свідків.
Повідомлялося, що конфлікт між двома групами людей почався в центрі міста - на вулиці Дерибасівській. Під час з'ясування стосунків сталася стрілянина, в результаті до вищеназваної медустанови були доставлені 3 людини, які дістали вогнепальні поранення, зокрема й Лащенка. Через деякий час на територію лікарні увірвалися 8 осіб, один з яких почав стріляти. Потім зловмисники зникли. Лащенко дістав смертельне поранення в сонну артерію.