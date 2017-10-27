Зухвале убивство чемпіона Європи Лащенка в Одесі: вкотре відклавши початок процесу, суд звернувся по допомогу до МЗС

Малиновський районний суд Одеси вирішив звернутися до Міністерства закордонних справ з проханням сприяти в забезпеченні перекладача для азербайджанця, якого звинувачують у вбивстві відомого спортсмена Сергія Лащенка, скоєному в 2015 році на території лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, на 27 жовтня було призначено судове засідання у кримінальному провадженні, за звинуваченням Бабека Дамір-огли Гасанова у скоєнні умисного вбивства майстра спорту України з кікбоксингу і тайського боксу Лащенка. У п'ятницю судовий розгляд учергове було відкладено через відсутність перекладача.

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«Порадившись, судова колегія ухвалила рішення звернутися до Міністерства закордонних справ України з проханням сприяти забезпеченню перекладача з посольства Азербайджанської Республіки в Україні», - повідомили в прес-службі.

Крім того, колегія направить відповідне нагадування в територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області, а також - повторно направити своє рішення в Бюро перекладів про надання перекладача з української на азербайджанську мову.

У прес-службі наголосили, що адвокат постраждалої і прокурор зазначили: обвинувачуваний раніше навчався в одеській школі, а потім у Львові. Даний факт свідчить про те, що обвинувачуваний розуміє російську і українську мови.

Проте адвокат обвинувачуваного наполягла на тому, що забезпечення участі перекладача є процесуальним правом підзахисного. Судове засідання відкладено на 16 листопада.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат постраждалої сторони Юлія Гаврилюк заявляла, що громадянин Азербайджану Гасанов, який звинувачується у вбивстві українського спортсмена Сергія Лащенка, затягує судовий процес, зловживаючи правом на перекладача.

В Одесі було завершено розслідування і передано до суду обвинувальний акт щодо іноземця, підозрюваного у вбивстві в 2015 році на території лікарні титулованого українського спортсмена - чемпіона Європи, майстра спорту з тайського боксу Сергія Лащенка. Матеріали справи прокуратура області 16 травня спрямувала до Малиновського районного суду Одеси.

На початку лютого громадянин Азербайджану Бабека Дамір-огли Гасанова було доставлено до Одеси з Росії. Іноземець, затриманий по лінії Інтерполу, був поміщений у СІЗО.

Він підозрюється в тому, що в ніч на 8 квітня 2015 року на території Київської міської клінічної лікарні Одеси №1 застрелив Лащенка в присутності свідків.

Повідомлялося, що конфлікт між двома групами людей почався в центрі міста - на вулиці Дерибасівській. Під час з'ясування стосунків сталася стрілянина, в результаті до вищеназваної медустанови були доставлені 3 людини, які дістали вогнепальні поранення, зокрема й Лащенка. Через деякий час на територію лікарні увірвалися 8 осіб, один з яких почав стріляти. Потім зловмисники зникли. Лащенко дістав смертельне поранення в сонну артерію.