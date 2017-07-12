В Одесі суд продовжив термін арешту азербайджанцеві, обвинуваченому у вбивстві українського боксера Лащенка

Малиновський районний суд Одеси сьогодні продовжив строк тримання під вартою азербайджанця, якого обвинувачують у вбивстві українського спортсмена Лащенка в 2015 році.

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Як передає кореспондент УНІАН, колегія суддів продовжила на 60 діб строк тримання під вартою Бабека Дамір-огли Гасанова, підозрюваного у вбивстві чемпіона Європи з тайського боксу Сергія Лащенка.

Обґрунтовуючи своє подання на продовження строку, представник прокуратури наголосила, що в разі звільнення підозрюваний може переховуватися від слідства і впливати на свідків. Крім того, з проханням продовжити запобіжний захід виступили адвокати потерпілих.

Заслухавши доводи всіх сторін, що беруть участь у процесі, суд задовольнив клопотання про продовження строку перебування під вартою підозрюваного.

Підсудний заявив, що не розуміє ні української, ні російської мови. У зв'язку з тим, що на засідання не з'явився перекладач, слухання перенесено. Наступне засідання відбудеться у вересні.

Як повідомляв УНІАН, Гасанов підозрюється в тому, що він в ніч на 8 квітня 2015 року на території Міської клінічної лікарні Одеси №1 в присутності свідків застрелив майстра спорту з тайського боксу Сергія Лащенка.

Конфлікт між двома групами людей почався в центрі міста - на вул. Дерибасівській. Під час з'ясування відносин сталася стрілянина, в результаті до вищеназваної медустанови було доставлено 3 людини, в тому числі Лащенка, які дістали вогнепальні поранення. Через деякий час на територію лікарні увірвалися 8 осіб, один з яких почав стріляти. Потім зловмисники зникли. Лащенко дістав смертельне поранення в сонну артерію.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

16 травня прокуратура області направила матеріали справи до Малиновського районного суду Одеси.