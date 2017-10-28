В Одесі святкують визволення України від фашистських окупантів (фото)
16:29, 28 жовтня 2017Суспільство
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Біля пам'ятника Невідомому солдату відбувся почесний караул, представники громадськості та влади поклали квіти.
В честь свята військові дали артилерійський залповий салют \ 048.ua
Сьогодні в Одесі на честь визволення України від німецько-фашистських загарбників відбулися урочистості на Алеї Слави, передає 048.ua.
Так, перед пам'ятником Невідомому солдату пройшов почесний караул, представники громадськості та влади поклали квіти.
Перед пам'ятником Невідомому солдату відбувся почесний караул \ 048.ua
В честь свята військові дали артилерійський залповий салют.
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Одеса святкує визволення України від німецько-фашистських загарбників \ 048.ua
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