В Одесі святкують визволення України від фашистських окупантів (фото)

Сьогодні в Одесі на честь визволення України від німецько-фашистських загарбників відбулися урочистості на Алеї Слави, передає 048.ua.

Так, перед пам'ятником Невідомому солдату пройшов почесний караул, представники громадськості та влади поклали квіти.

В честь свята військові дали артилерійський залповий салют.

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