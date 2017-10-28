Поліція відкрила провадження за фактом обвалу на шахті у Львівській області

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалу породи на шахті «Лісова» держпідприємства «Львіввугілля», внаслідок якого постраждало троє гірників.

Читайте такожУ шахті на Львівщині стався обвал: троє гірників травмованіЯк сьогодні повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області, до Сокальського відділення поліції 27 жовтня надійшло повідомлення про те, що в селі Сілець на шахті №6 обвалилася порода, внаслідок чого присипало працівників шахти.

Постраждали троє гірників – 30-річний та 28-річний жителі Сокальського району, а також 32-річний мешканець Жовківського району. Двох з-під завалу витягли рятувальники, один вибрався самостійно. Шахтарів доставили у лікарню.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою"), що передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, обвал породи на шахті «Лісова», під час якого постраждали троє гірників, стався пізно ввечері 26 жовтня.