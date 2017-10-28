У селі на Житомирщині відкрили футбольний майданчик зі штучним покриттям

18:34, 28 жовтня 2017
Суспільство
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Відкриття майданчика відбулося за участю голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича, депутата обласної ради Григорія Сташенка, керівництва району, а також молоді, для якої цей майданчик і облаштовували.

фото ЖОДА

У селі на Житомирщині сьогодні відкрили футбольний майданчик зі штучним покриттям. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, нове футбольне поле зі штучним покриттям відкрили у селі Селянщина Черняхівського району, де працює спортивний ліцей.

Відкриття майданчика відбулося за участю голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича, депутата обласної ради Григорія Сташенка, керівництва району, а також молоді, для якої цей майданчик і облаштовували.

«Спортсменів ми маємо виховувати з дитинства. Як голова ОДА я зацікавлений у тому, щоб на Житомирщині було якомога більше можливостей для спортивного дозвілля дітей і дорослих. За прикладом цього футбольного поля ми плануємо встановити спортивні майданчики і в інших районах та містах. Найближчим часом – як мінімум 15 за державною програмою та за рахунок співфінансування із місцевих бюджетів», – сказав Гундич.

Голова ОДА додав, що у перспективі Житомирська область матиме спортивний інтернат. 

«Наше наступне завдання – спортивний інтернат. І ми це зробимо»,- сказав Гундич.

Футбольній команді ліцею голова облдержадміністрації вже традиційно, як і під час попередніх виїздів у райони, вручив футбольні м’ячі.

Перша гра турніру з міні-футболу пам’яті учасника АТО Олександра Голяченка відбулася на новому полі новими м’ячами одразу ж після відкриття.

Нагадаємо, що для того, аби діти на Житомирщині активніше долучались до здорового спортивного виховання, в районах області планують побудувати 15 нових футбольних майданчиків зі штучним покриттям. Заявку про включення спортмайданчиків до переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, Житомирська ОДА направила до Мінрегіону.

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Теги: #Ігор Гундич#ЖОДА#футбольний майданчик на Житомирщині