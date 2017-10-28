Діти учасників АТО у Бердичеві готували хліб та відвідували музеї - ОДА (фото)

Діти учасників АТО у Бердичеві готували хліб та відвідували музеї. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні,13 дітей учасників АТО та загиблих військових Житомирщини відвідали Бердичівський район – ознайомилися із приготуванням хліба, оглянули Монастир Кармелітів Босих, костел Cвятої Варвари, Музей історії Бердичева та Музей Джозефа Конрада.

Екскурсію дітям організували представники Центру допомоги учасникам АТО при облдержадміністрації сьогодні, 28 жовтня.

Дітям розповіли історію міста Бердичева, провели екскурсію у Монастирі Кармелітів Босих – католицький монастир XVII століття.

Також діти познайомилися із творчим шляхом англійського письменника польського походження Джозефа Конрада, який народився у Бердичеві.

На ТОВ «Бердичівський хлібзавод», який більш відомий свою торговою маркою «Цархліб», діти ознайомилися із усім процесом приготування хліба. Загалом, на заводі випікають близько 80 видів хлібу.

Після екскурсії на дітей чекала дегустація та подарунки.