Брюс Вілліс зі страшною "сестрою-близнючкою" шокували костюмами на Хелловін (фото)

У суботу ввечері пройшла щорічна благодійна вечірка, присвячена Хелловіну. Режисер вже не перший рік влаштовує такі заходи, називаючи їх Shyamaween. Зазвичай зірки є в такому вигляді, що впізнати їх важко.

Цього року всіх "поклав на лопатки" артист Брюс Вілліс. 62-річний Брюс умовив свого давнього приятеля — продюсера Стівена Дж. Едса вбратися доньками-близнючками з фільму Стенлі Кубрика 1980 року, пише видання "Ліза".

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Брюс і Стівен наділи однакові блакитні сукні, білі гольфи і чорні туфельки. Також чоловіки вбралися в перуки і прикололи до штучним волоссям за великим блакитного квітки. При цьому залишили свої бороди... Герої вечірки постійно сміялися і перекидалися жартами. Додамо, що дівчатка-близнючки – героїні давнього хоррора Стенлі Кубрика «Сяйво», що вже став класикою. Свій Кубрик зняв фільм за повістю Стівена Кінга, а ці дівчатка-близнючки увійшли в число самих моторошних привидів.

Між іншим, кадром в соціальній мережі поділилася дружина Брюса – Емма Хемінг, написавши, що якщо б за костюми вручали «Оскарів», то ці двоє точно виявилися переможцями.