У Дніпрі люди перекривали рух автівкам через холодні батареї (відео)
10:29, 01 листопада 2017Суспільство
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Хоча тепло в мережу подали, у їхніх квартирах температура близько 12 градусів.
У Дніпрі люди перекрили рух автівкам через холодні батареї
Перекрити рух автівкам через холодні батареї напередодні вийшли мешканці однієї з дніпровських багатоповерхівок. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
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Кажуть, хоча тепло в мережу подали, у їхніх квартирах, наче в холодильнику, температура близько 12 градусів. Все через гнилі труби у підвалі, з яких гаряча вода тече, наче із сита. В ремонті труб, кажуть люди, комунальники їм відмовили, тож і довелося вдатися до акції протесту.
Як повідомляв УНІАН, напередодні на п'ятиповерхівку у Миколаєві впало дерево.
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