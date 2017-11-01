У Дніпрі люди перекривали рух автівкам через холодні батареї (відео)

Перекрити рух автівкам через холодні батареї напередодні вийшли мешканці однієї з дніпровських багатоповерхівок. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Дніпрі чиновникам заборонили відвідувати лінійки у День знань

Кажуть, хоча тепло в мережу подали, у їхніх квартирах, наче в холодильнику, температура близько 12 градусів. Все через гнилі труби у підвалі, з яких гаряча вода тече, наче із сита. В ремонті труб, кажуть люди, комунальники їм відмовили, тож і довелося вдатися до акції протесту.

Як повідомляв УНІАН, напередодні на п'ятиповерхівку у Миколаєві впало дерево.