На п'ятиповерхівку у Миколаєві впало дерево
18:17, 31 жовтня 2017Інциденти
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Потерпілих немає, але стара тополя розтрощила шибки на балконах та вікнах.
Сильний вітрюган повалив дерево на п'ятиповерхівку / скріншот
Сильний вітер, який спостерігається в Україні, повалив у Миколаєві дерево на п'ятиповерхівку. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Потерпілих немає, але стара тополя розтрощила шибки на балконах та вікнах. Дерево також пошкодило трубу тепломережі та електродроти, внаслідок чого мешканці 12-багатоповерхівок залишились без світла та опалення.
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"Старе дерево з гнилим корінням вже давно лякало пожильців. Вони писали комунальникам і марно просили спиляти тополю. Зараз дерево демонтують надзвичайники. Електрику людям вже подали, а до кінця дня планують відновити й опалення", - йдеться в сюжеті.
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