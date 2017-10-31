На п'ятиповерхівку у Миколаєві впало дерево

Сильний вітер, який спостерігається в Україні, повалив у Миколаєві дерево на п'ятиповерхівку. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Потерпілих немає, але стара тополя розтрощила шибки на балконах та вікнах. Дерево також пошкодило трубу тепломережі та електродроти, внаслідок чого мешканці 12-багатоповерхівок залишились без світла та опалення.

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"Старе дерево з гнилим корінням вже давно лякало пожильців. Вони писали комунальникам і марно просили спиляти тополю. Зараз дерево демонтують надзвичайники. Електрику людям вже подали, а до кінця дня планують відновити й опалення", - йдеться в сюжеті.