Завтра у Житомирі презентують виставку картин про захисників України. Як повідомили УНІАН організатори виставки, що відкриється у приміщенні облдержадміністрації, в області триває проект «Сучасний захисник України», і одна з перших виставок живописних і графічних творів буде представлена у Житомирській обласній раді 2 листопада.

Проект складається з трьох етапів. Робота над його першою частиною тривала близько трьох місяців.

У рамках проекту житомирські художники Василь Кондратюк, Валентин Войтенко та Валерій Радецький виконують цикл художніх робіт про захисників та події, пов’язані з російсько-українською війною на сході країни.

Для написання портретів митці співпрацювали з військовими бригадами Житомирщини.

«Метою цього проекту є увіковічення історичних фактів сьогодення та справжніх захисників України, наших земляків, аби передати наступним поколінням силу й геройство тих людей, які не побоялись, які вистояли й мужньо обороняють кордони рідної землі», – розповіли УНІАН в обласній раді.

Реалізація проекту відбувається за рахунок депутатських коштів. Надалі виставку робіт презентуватимуть у закладах міста та області.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі Федерація стрільби з лука провела майстер-клас на грантові кошти ОДА.