У Дніпропетровській області завтра пройдуть масштабні антитерористичні навчання

У четвер, 2 листопада, в Кам'янському пройдуть масштабні антитерористичні навчання в умовах максимально наближених до реальних. Про це повідомили в УСБУ в Дніпропетровській області, передає 056.ua.

Учасники навчання відпрацюють практичні завдання з блокування, знищення умовних «терористів», забезпечення безперебійної роботи важливих об'єктів інфраструктури міста в екстремальних умовах.

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"Звертаємо увагу мешканців та гостей області, під час планових антитерористичних навчань буде залучена спецтехніка, можливе тимчасове обмеження руху пішоходів і транспортних засобів. Просимо з розумінням поставитися до певних незручностей, зберігати спокій, дотримуватися правил особистої безпеки та мати при собі документи, що засвідчують особу", - зазначили у відомстві.

В СБУ підкреслюють, що всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, Україна посилює контроль на кордоні через терористичні загрози.