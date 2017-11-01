Україна вводить більш жорсткий контроль на кордоні через терористичні загрози

Державна прикордонна служба України на виконання доручення РНБО посилила контроль у всіх пунктах пропуску на державному кордоні через терористичні загрози. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Читайте такожДПСУ працює над поверненням у держвласність земельних ділянок на кордоні з Угорщиною"Тенденції до загострення терористичних ризиків і загроз з боку осіб, які мають на меті дестабілізувати ситуацію в нашій державі, змушують сектор безпеки України значно посилити режимні заходи, в тому числі охоронці державного кордону забезпечуватимуть посилення прикордонного контролю", - заявили прикордонники.

"На державному кордоні заходи проводитимуться в усіх пунктах пропуску, і в першу чергу на українсько-російській ділянці, та стосовно іноземців й осіб без громадянства, особливо з країн ризику. Зокрема органи охорони державного кордону зосередять увагу на додатковому контролі за іноземцями під час прибуття в Україну. До заходів активно залучатимуться службові собаки та використовуватимуться технічні засоби контролю", - йдеться в повідомленні.

"У разі виявлення підозрілих осіб прикордонники ініціюватимуть проведення особистих оглядів спільно з представниками ДФС, а також залучатимуть співробітників СБУ для здійснення поглибленого огляду усіх без виключення автотранспортних засобів, на яких в’їжджають в Україну такі особи", - заявили у Дежприкордонслужбі.

У рамках доручення РНБО Держприкордонслужба узгодила питання співпраці з усіма силовими структурами України для реалізації необхідних заходів.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня РНБО доручила СБУ, Національній поліції та Державній прикордонній службі посилити антитерористичний і контррозвідувальний режими.