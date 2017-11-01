Екс-бійця "Азову", який підірвав гранатою знайому, засудили до 10 років ув’язнення

На Київщині до 10 років позбавлення волі засудили колишнього бійця підрозділу спеціального призначення «Азов», який посварившись зі знайомою, підірвав її гранатою. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Як встановили правоохоронці, після проходження служби в зоні проведення АТО 37-річний чоловік залишив собі невикористані ним 9 запалів та 9 гранат РГН, ніж типу мисливського кинджалу, які зберігав у своїй квартирі в м.Березань.

Наприкінці жовтня 2016 року, вживаючи алкогольні напої у себе вдома, чоловік зателефонував 33-річній знайомій, під час розмови вони посварилися на побутовому підґрунті.

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Після закінчення розмови чоловік вирішив вбити жінку, підірвавши бойову гранату. Зловмисник взяв бойову гранату і вирушив до магазину, у якому працювала жінка.

«Зайшовши до магазину, незважаючи на те, що в приміщенні перебували покупці, зловмисник дістав з кишені своєї куртки бойову гранату РГН, витягнув чеку і кинув гранату через прилавок в бік жінки та вийшов із приміщення», - йдеться у повідомленні.

Граната вибухнула під металевим листом стелажу, що був розміщений поряд з прилавком магазину, який прийняв на себе вибухову хвилю. Внаслідок чого жінці вдалось уникнути отримання тілесних ушкоджень не сумісних із життям, а відвідувачі були осторонь центру вибуху гранати.

Зловмисник був затриманий правоохоронними органами одразу після вчинення злочину.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.ч. 1,2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України.

Бориспільською місцевою прокуратурою у суді доведено його вину. Судом обвинуваченому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Раніше на Одещині загинув чоловік, якого підпалила знайома.