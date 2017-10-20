Заради жарту: на Одещині загинув чоловік, якого підпалила знайома

В Ізмаїльському районі Одеської області унаслідок пожежі загинув чоловік, якого його знайома підпалила жартома.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, встановлено, що мешканка села Стара Некрасівка прийшла до свого сусіда, але господар будинку спав. Розбудити його жінці не вдалося.

«Тоді 23-річна зловмисниця вирішила пожартувати над своїм знайомим, прийшла до себе додому, взяла пально-мастильну суміш і, повернувшись до сусіда, облила нею в області ніг ковдру, якою він був укритий», - розповіли в главку.

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Побачивши, що спалахнуло полум'я, жінка втекла з місця події. Медпрацівники доправили потерпілого до лікарні, де йому надали допомогу. Він встиг сказати, що претензій до своєї сусідки не має, але за добу від отриманих опіків помер.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Вчора молодій жінці повідомлено про підозру і їй обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.