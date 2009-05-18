Нігерійські військові врятували чотирьох українців

Нігерійські військові під час спецоперації проти угрупування "Рух за звільнення дельти Нігера" врятували чотирьох громадян України, які знаходилися в заручниках у бойовиків, повідомляє військове командування Нігерії.

За даними агентства «Рейтер», звільнені заручники знаходяться в місті Варі. Коли саме вони були викрадені, - наразі невідомо.

Як відзначає радіо «Свобода»,бойовики угрупування нерідко нападають на об`єкти нафтової індустрії, а також викрадають іноземців з метою отримання викупу.

Військові вже впродовж декількох днів ведуть проти бойовиків спецоперацію. Бойовики у відповідь на дії урядових військ підірвали в неділю нафтопровід і газопровід на півдні Нігерії.