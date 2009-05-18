Меркель знайшла найдієвіший спосіб подолати кризу

Канцлер ФРН Ангела Меркель упевнена, що одним зі способів подолання економічної кризи в Німеччині повинні стати зниження податків і інвестиції в майбутнє, передає Deutsche Welle.

Зниження податків - один з найдієвіших способів подолати кризу. Таку думку висловила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Зниження податків, інвестиції в майбутнє і серйозна бюджетна політика - все це є для нас єдиним цілим", - заявила вона. Тільки спираючись на ці три принципи, за словами А.Меркель, країна зуміє вибратися з найважчої кризи за останні 60 років.

РБК