Меркель знайшла найдієвіший спосіб подолати кризу
10:58, 18 травня 2009Суспільство
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Канцлер ФРН Ангела Меркель упевнена, що одним зі способів подолання економічної кризи в Німеччині повинні стати зниження податків і інвестиції в майбутнє, передає Deutsche Welle.
Зниження податків - один з найдієвіших способів подолати кризу. Таку думку висловила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.
"Зниження податків, інвестиції в майбутнє і серйозна бюджетна політика - все це є для нас єдиним цілим", - заявила вона. Тільки спираючись на ці три принципи, за словами А.Меркель, країна зуміє вибратися з найважчої кризи за останні 60 років.
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