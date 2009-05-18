У Черкасах на три тижні закриють міст через Дніпро

У вівторок, 19 травня, єдиний міст, який сполучає лівий та правий береги Дніпра на ділянці Кременчуцького водосховища у районі Черкас, закриють на ремонт.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника з експлуатаційного утримання автодоріг служби автомобільних доріг у Черкаській області Олександр ПРИХОДЬКО, міст закриють 19 травня терміном на три тижні. За цей час буде проведено поточний ремонт автомобільного полотна: будуть замінені деякі залізобетонні плити мосту та асфальтне полотно.

За словами О.ПРИХОДЬКА, Черкащина просила на капітальний ремонт у Кабінету міністрів 96 млн. грн., однак дані кошти не виділено, а тому доведеться вдатися лише до косметичного ремонту, на який буде витрачено 6,2 млн. грн. з місцевого бюджету.

Він також повідомив, що автомобільний рух на час ремонту черкаського мосту буде спрямовано через Канів та Чигирин. Детальна схема об’їзних шляхів, узгоджена з ДАІ, буде зображена на стендах, які встановлять на під`їздах до мосту.

Потяги продовжуватимуть курсувати мостом. До того ж, з Черкас до Золотоноші пустять два додаткових дизель-потяги для перевезення людей.