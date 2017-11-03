Надія Мейхер показала свою дочку з чоловіком на Віденському балу (фото)

Співачка Надія Мейхер відвідала Віденський бал, який відбувся в київській мерії 27 і 28 жовтня. На торжестві артистку супроводжували чоловік Михайло Уржумцев і дочка Анна, яка стала учасницею дитячої програми балу.

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Надія Мейхер та її чоловік Михайло Уржумцев відвідали захід ще і з тієї причини, що його зіркою стала 5-річна дочка Анна – дівчинка брала участь у дитячій програмі Віденського балу.

Надія Мейхер намагалася оберігати дочку від уваги громадськості. На Віденському балу маленька Анна вперше з'явилася на публіці, та ще як – в короні і красивому бальному платті.

"Зовні дочка швидше схожа на тата і на його маму Зою Василівну, а характером більше схожа на мене", – зізналася Надія Мейхер в одному з інтерв'ю Viva!.

Нагадаємо, співачка виховує трьох дітей старшого сина Ігоря від першого шлюбу і двох дочок (Анну і Марію) від шлюбу з Михайлом Уржумцевим.