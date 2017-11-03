Лана Дель Рей відмовилася співати про своє інтимне місце "зі смаком коли" через Вайнштейна

Співачка Лана Дель Рей більше не буде виконувати свою пісню 2012 року Cola через згадки в ній продюсера Харві Вайнштейна. Про це артистка заявила MTV News.

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«Коли я писала цю пісню, то уявляла Харві Вайнштейна або схожого на нього персонажа. Я бачила в ньому доброзичливого громадянина Кейна (головний герой однойменного фільму режисера Орсона Уеллса)», - пояснила Дель Рей.

Виконавиця підкреслила, що раніше композиція здавалася їй кумедною, але після новин про секс-скандал навколо Вайнштейна вона більше так не думає: «Тепер вона, зрозуміло, мені здається сумною. Я підтримую жінок, які висловилися про події».

Трек Cola увійшла до альбому Дель Рей Paradise. Пісня починається зі слів «Моя вагіна на смак як пепсі-кола». У ній також присутні рядки «Харві в небі з діамантами, і через це я божеволію».

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в жовтні про сексуальні домагання з боку Вайнштейна заявили десятки працювали з ним жінок, серед них Кара Делевінь, Леа Сейду і Анджеліна Джолі. Кілька актрис звинуватили його у зґвалтуванні. На тлі їх зізнань безліч інших голлівудських знаменитостей і співачок стали розповідати про домагання та зґвалтування.