"Все це сталося раптово": актриса заявила про подвійне зґвалтуванні Вайнштеном у п'яному угарі

Американська актриса Пас де ла Уерта, відома за грою у фільмах "Вхід в порожнечу" і "Поспішай кохати", стала наступною, хто розповів про сексуальні домагання з боку кіномагната Харві Вайнштейна.

За словами зірки, продюсер її двічі зґвалтував. Вперше це сталося в 2010 році. Вайнштейн і де ла Уерта зустрілися під час однієї з вечірок.

Кіномагнат запропонував актрисі підвезти її додому, оскільки вони жили по сусідству. Продюсер наполіг на тому, щоб вони з Пас випили у неї вдома, де потім зґвалтував її.

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"Він кинув мене на ліжко, розстебнув штани, і все це сталося зовсім раптово", - зізналася Пас де ла Уерта, пише ТСН.

Після цього Вайнштейн надзвонював актрисі протягом місяця, а 23 грудня того ж року прийшов до неї додому. Пас розповіла, що впустила продюсера додому і він зґвалтував її вдруге. Вона пояснила, що на той момент була дуже п'яна і не могла "зайнятися сексом за згодою".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Харві Вайнштейн продовжує розплачуватися за свої вчинки. Так, культовий режисер Квентін Тарантіно заявив, що відмовляється з ним працювати. До речі, Вайнштейн і Тарантіно були друзями протягом 25 років.