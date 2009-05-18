Харківських міліціонерів судитимуть за застосування тортур

Апеляційний суд Харківської області відмінив постанову районного суду про скасування рішення прокуратури щодо порушення кримінальної справи за фактом перевищення службових повноважень посадовими особами Орджонікідзевського райвідділу міліції Харкова.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України.

"Намагання колишніх працівників міліції (звільнених з ОВС за порушення) запобігти належному розслідуванню кримінальної справи закінчилися тим, що 7 травня 2009 р. Апеляційний суд Харківської області скасував постанову районного суду про скасування порушення кримінальної справи. Отже, розслідування справи буде продовжено", - сказано у повідомленні.

За словами помічника міністра внутрішніх справ Юрія ЧУМАКА, справа про застосування харківськими міліціонерами тортур до двох жінок є лакмусовим папірцем, який виявить, наскільки Україна може боротися з проявами жорстокого поводження із затриманими та засудженими особами.

Ю.ЧУМАК зазначив, що за останній рік у Харківській області суттєво покращилась ситуація з умовами утримання спецконтингенту в спецустановах міліції, однак проблема катувань та жорстокого поводження із затриманими продовжує існувати.

"Хоч такі випадки є поодинокими, а керівництво ГУ МВС приділяє їм належну увагу, проте ситуацію ускладнює відсутність ефективної системи розслідування скарг на таке поводження", - сказав Ю.ЧУМАК.

Представники Ради Європи, Європейського комітету проти тортур, Спільної програми Ради Європи та Європейської Комісії «Боротьба з проявами жорстокого поводження і безкарністю» неодноразово наголошували на необхідності проведення ефективного розслідування справ про катування.

Як повідомлялося раніше, 8 листопада 2008 року співробітники Орджонікідзевського райвідділу міліції Харкова застосували фізичне насилля до двох жінок. Їх більш як 8 годин незаконно утримували, били та ображали.

12 грудня 2008 року прокуратурою Орджонікідзевського району м. Харкова було порушено кримінальну справу проти посадових осіб Орджонікідзевського райвідділу міліції за фактом перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за ознакою злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.