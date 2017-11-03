У Дніпрі помер відомий журналіст
19:51, 03 листопада 2017Суспільство
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Борис Брагінський потрапив до реанімації кілька днів тому, в п'ятницю його серце зупинилося.
Причиною смерті став інсульт / facebook.com/borys.bragynskyi
3 листопада в Дніпрі помер відомий журналіст Борис Брагінський. Він потрапив в реанімацію кілька днів тому, в п'ятницю його серце зупинилося. Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на рідних журналіста.
Причиною смерті став інсульт.
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Борис Брагінський - відомий дніпропетровський журналіст, автор численних резонансних публікацій. Довгий час працював головним редактором дніпропетровського випуску «Комсомольская правда в Україні» та «Газети по-дніпровськи».
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