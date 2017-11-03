У Дніпрі помер відомий журналіст

3 листопада в Дніпрі помер відомий журналіст Борис Брагінський. Він потрапив в реанімацію кілька днів тому, в п'ятницю його серце зупинилося. Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на рідних журналіста.

Причиною смерті став інсульт.

Читайте такожПішов із життя режисер та оператор Костроменко, який 60 років працював на Одеській кіностудії

Борис Брагінський - відомий дніпропетровський журналіст, автор численних резонансних публікацій. Довгий час працював головним редактором дніпропетровського випуску «Комсомольская правда в Україні» та «Газети по-дніпровськи».

Раніше повідомлялося, що в Росії помер актор Дмитро Мар'янов, відомий за фільмом "День радіо".