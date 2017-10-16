У Росії помер актор Дмитро Мар'янов, відомий за фільмом "День радіо"

08:50, 16 жовтня 2017
Світ
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За попередньою інформацією, актор помер через тромб, який відірвався по дорозі в лікарню підмосковної Лобні.

Мар'янов помер на 48 році життя / maryanov.ru

У Росії актор Дмитро Мар’янов помер у віці 47 років. Про це "ТАСС" повідомила представник артиста Алевтина Кунгурова.

"Дмитро раптово помер", - сказала вона.

Час і дата прощання з актором поки невідомі. Як повідомило джерело в правоохоронних органах, актор помер через тромб, який відірвався, по дорозі в лікарню підмосковної Лобні.

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Міністерство охорони здоров'я Московської області перевіряє інформацію про те, що Мар'янов міг померти через відмову швидкої допомоги виїхати до нього.

Дмитро Мар'янов знайомий глядачам за картинами "День Радіо", "Графиня де Монсоро" і іншим. Також він грав у театрі, зокрема, в Ленкомі і на сцені Театру Мосради.

Раніше у Франції помер зірка фільму "Анжеліка" Жан Рошфор.

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