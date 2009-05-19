Вартість оренди квартир у Києві (по районах)

З 11 по 17 травня ц.р. середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 0,87% або 4 дол. – до 433 дол. за квартиру за місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди однокімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 406 дол., 2-кімнатних, – на 2 дол. – до 601 дол., 3-кімнатних, – на 8 дол. – до 746 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 330 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 7 дол. – до 608 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 2 дол. – до 721 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 268 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 3 дол. – до 344 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 6 дол. – до 527 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 285 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 3 дол. – до 377 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 3 дол. – до 521 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. – до 251 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 4 дол. – до 346 дол., 3-кімнатних, – стабілізувалася на 447 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 270 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 2 дол. – до 398 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 5 дол. – до 460 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол. – до 291 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 4 дол. – до 381 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 6 дол. – до 461 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол. – до 277 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 4 дол. – до 377 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 5 дол. – до 469 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол. – до 257 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 10 дол. – до 363 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 5 дол. – до 455 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 265 дол., 2-кімнатних, – стабілізувалася на 359 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 5 дол. – до 472 дол.

Обсяг пропозицій від усієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у 10 районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 18%, Печерському – 13%, Дарницькому – 11%, Оболонському – 9%, Дніпровському – 10%, Солом’янському – 11%, Голосіївському – 8%, Святошинському – 8%, Деснянському – 7%, Подільському – 5%.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ц.р. середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 6,38% або 30 дол. – до 438 дол. за квартиру за місяць; за перший квартал ц.р. – знизилася на 22,9% або 139 дол. – до 468 дол. за квартиру за місяць. За 2008 рік середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 37,79% або 368 дол. – до 607 дол. за квартиру за місяць.