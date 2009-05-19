Сьогодні - незалежне оцінювання з української мови та літератури

Сьогодні в усіх регіонах України майбутні абітурієнти проходять загальнообов`язкове зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури.

461 981 зареєстрованого учасника чекатимуть у 31 367 аудиторіях, що працюватимуть у 1 817 пунктах тестування, які обслуговуватиме 81 тисячу спеціально підготовлених педагогів, повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання.

Найбільше бажаючих оцінити свої знання з української мови та літератури виявилось у Донецькій (38 338) та Дніпропетровській областях (35 659 учасників), найменше - у Севастополі та Чернівецькій області (3 598 та 7 246 осіб відповідно).

Традиційно тестування розпочнеться об 11.00, а о 10.30 пункти тестування відчинять двері для учасників, понад 9 тисяч громадських спостерігачів та акредитованих журналістів.

Під час тестування, що триватиме три години, учасникам потрібно розв`язати 61 завдання. Це завдання з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, на читання та розуміння тексту, а також завдання з розгорнутою відповіддю (до 250 слів).

Минулого року кількість зареєстрованих учасників тестування з української мови та літератури склала 512 тисяч 591 особа.

Цього року охочі стати студентами мали можливість обрати від 2 до 5 предметів тестування. Загалом сесія зовнішнього незалежного оцінювання у 2009 році охоплює 8 навчальних предметів, розпочалася 6 травня і триватиме до 5 червня.