НБУ анонсував спецаукціон з продажу доларів

09:26, 19 травня 2009
Суспільство
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 Мінімальна сума заявки – 10 тис.

Національний банк України (НБУ) оголосив про проведення в середу, 20 травня, спеціального аукціону для підтримки позичальників – фізичних осіб і малого бізнесу, на якому реалізовуватимуться долари.

Про це йдеться в листі НБУ №13-421/3348-9620 від 18 травня ц.р., текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Загальна сума придбання іноземної валюти за вказаними платежами не може перевищувати 50 тис. дол. за один календарний місяць за однією кредитною угодою», – сказано в документі.

Мінімальна сума заявки – 10 тис. дол. При цьому невикористану за призначенням валюту в сумі більш як 1 тисяча доларів комбанк зобов`язаний продати НБУ. Залишок валюти в сумі до 1 тис. дол. може бути використаний банком на інші цілі.

Також зазначається, що банкам дозволяється купувати валюту для дострокового погашення клієнтами заборгованості за кредитними договорами.

Крім того, Нацбанк зобов`язав банки, які мають намір брати участь у спецаукціоні 20 травня, залучити від клієнтів грошове забезпечення в національній валюті до проведення валютного аукціону. «Придбання іноземної валюти за рахунок власних коштів банків не допускається» - сказано в листі НБУ.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого Нацбанк України почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними у валюті.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється виключно на безкоштовній основі.

 

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