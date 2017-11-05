У Львівській ОДА схвалюють рейди на нічні клуби з метою пошуку призовників

Голова Львівської ОДА Олег Синютка не бачить порушень в діях військових і поліцейських, які у центрі Львова провели рейд з метою виявлення юнаків-уклоністів від служби в ЗСУ. Про це він повідомив в ефірі Львів-ТБ, пише місцеве видання "Варіанти".

Олег Синютка зауважив, що йому не подобається слово "облава", яке використали деякі користувачі соцмереж та видання для опису того, що сталося. Він вважає, що військові та поліція повинні зробити такі акції публічними, максимально їх висвітлювати та залучити до у часті в рейдах журналістів.

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Голова Львівської ОДА переконаний, що в нічних клубах сидять переважно "мажори", які не вчаться і, не виключено, що ухиляються від виконання свого патріотичного та конституційного обов'язку захищати Батьківщину.

"Необхідно спочатку виконати свій обов'язок і пройти службу в армії, а вже потім розважатись у клубах", – вважає Синютка.

Як відомо, у Львові в ніч на 4 листопада біля нічного клубу "Парадокс" влаштували облаву за участі військових та поліції.

Близько 20 військових і кілька поліцейських заблокували популярний серед молоді провулок Крива Липа, де розташовано багато розважальних закладів, і почали перевірку документів, зокрема у студентів та питали, чи вчаться вони на денній формі. Після пред‘явлення студентського їх відпускали.

При цьому проведення рейду підтвердив керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк. Інформації про кількість вручених повісток немає.

У львівській поліції стверджують, що прибули до проїзду Крива липа у Львові в ніч на 4 листопада за викликом представників військкомату та військової прокуратури.

Водночас, голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що поліція не допомагала військовим комісаріатам в облаві у Львові.

Раніше у Києві в ніч на 28 жовтня поліція влаштувала облаву у закладі "Jugendhub", де проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату.