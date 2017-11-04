Князєв прокоментував облави на призовників у клубах

Поліція не влаштовує облави на призовників для їх примусової доставки до військкоматів, написав глава Національної поліції Сергій Князєв на своїй сторінці в Facebook.

За словами Князєва, інформація про облави, які влаштовуються правоохоронцями на призовників, не відповідають дійсності і є провокаціями.

"Поліція і примусовий призов до армії відбувався в 41 році. Сьогоднішні заяви про нібито примусовий призов до армії - це чистої води провокація, спрямована на дискредитацію дій поліції і всієї правоохоронної системи", - написав він.

Читайте такожКиївська поліція затримала водія маршрутки, який збив на смерть двох людей на зупинці

Князєв додав, що правоохоронцям "є чим зайнятися", а поліція ніколи не втручається в справи збройних сил.

Раніше в ЗСУ повідомили, що організатори рейдів у закладах з перевіркою документів і затриманням молодих людей маніпулюють обов'язками Збройних сил України.

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада у Львові військові і поліція влаштували облаву біля нічного клубу Paradox.

У ніч на 28 жовтня в Києві поліція влаштувала рейд в київський нічний клуб Jugendhub. Під час нього були затримані десятки відвідувачів, яких після цього доставили до військкомату.