На завтра синоптики обіцяють дощ. Вдень - тепло

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, північних, а вдень і в центральних областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у східних областях 4-9° тепла; вдень 19-24°, на Закарпатті до 27°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°.

У Київській області у середу очікується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.