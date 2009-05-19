Верховна Рада розширить перелік почесних звань

Верховна Рада України планує розширити перелік почесних звань в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, у зв’язку з цим парламент ухвалив у першому читанні три проекти законів, що вносять зміни до статті 10 Закону «Про державні нагороди України».

Зокрема, за законопроект, яким передбачається введення почесного звання «Заслужений гірник України» проголосували 333 народних депутата з 436, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект, яким передбачається введення почесного звання «Заслужений працівник туризму України», підтримали 310 народних депутатів з 436, зареєстрованих у залі.

Законопроект щодо почесного звання «Заслужений працівник цивільного захисту» підтримали 294 народних депутата з 435, зареєстрованих в сесійній залі.