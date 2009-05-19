ВР ухвалила в першому читанні закон про службу у військовому резерві

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону “Про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо служби у військовому резерві.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосував 391 народний депутат з 442, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно з законопроектом, громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у військовому резерві Збройних сил України або інших військових формувань. Порядок відбору та прийняття на службу у військовому резерві, строки, умови і порядок її проходження, а також підстави і порядок звільнення із служби визначатимуться законом, відповідними положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.

Громадяни, які проходять службу у військовому резерві, не належать до зайнятого населення в Україні і мають право, відповідно до законодавства про зайнятість населення, бути визнаними безробітними та зареєстрованими у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

Згідно з законопроектом, резервісти проходять підготовку на навчальних та перевірочних зборах відповідно до програм підготовки резервістів. Порядок і загальний строк проходження навчальних та перевірочних зборів встановлюються положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві з урахуванням того, що загальний строк проходження резервістами зборів не може перевищувати трьох місяців на рік.