Суд Берліна має винести рішення за позовом Луценка до газети "Більд"

Цієї п’ятниці, 22 травня, Федеральний суд Берліна має винести рішення за позовом сина міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Олександра до газети «Більд», в якому він вимагає спростування інформації про начебто перебування в аеропорту в складі української делегації в стані алкогольного сп’яніння.

Про це УНІАН повідомили в МВС України.

Співрозмовник агентства зауважив, що 19 травня в німецькому суді відбулося перше засідання з розгляду позовної заяви О.ЛУЦЕНКА, яке проходило в закритому режимі.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня німецька газета «Більд» повідомила, що Ю.ЛУЦЕНКО з сином 4 травня провели півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, їх у стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що німецька поліція безпідставно затримала його і сина, оскільки вони були тверезими, але він подає у відставку з посади міністра внутрішніх справ України, щоб не дестабілізувати ситуацію в МВС.

Син міністра вирішив позиватися проти німецького видання "Більд" за публікацію неправдивих фактів.