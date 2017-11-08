Українські десантники змінять блакитні берети та шеврони

Високомобільні десантні війська змінюють свій однострій і повертаються до кольорів, притаманних цьому родові військ від самого початку його існування. Зміни неминучі, але не всі рядові десантники ставляться до них позитивно, йдеться в сюжеті ТСН.

Володар ордену за мужність Сергій Чіп розлучатися зі своїм блакитним беретом не хоче. Його він тримав біля себе і під час захисту Луганського аеропорту, і при обороні Пісків. "Весь час або в рюкзаку, або в бушлаті", - каже він. І додає, що ставлення до головного убору особливе. "Я знаю, що він зберігає. То точно, бо це наш захист із неба", - переконаний боєць. Десантник не приховує, що засмучений перспективою розлучитися із улюбленою річчю. "Він дався від перших стрибків. Із 16 років мріяв служити в десантних військах", - пояснив військовий.

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Берет кольору неба десантникам вручали після першого стрибка, цей невід’ємний атрибут яскраво вирізняв рід військ на всіх парадах. Але якщо берет вдягали лише на урочистості, то тільник майже завжди на десантникові. Цей одяг з біло-блакитними смугами прилягає бійцям просто до серця. "Перед початком штурмів одягали тільняшки, і берети завжди були біля серця під кітелем", - зізнається воїн Олег Дундук. Боєць зізнається, що він із побратимами розуміє необхідність змін, але берети любити їх привчали десятками років. "Усьому нашому поколінню буде важко. Вже наступне покоління, яке не буде знати, можливо, цих традицій, не буде бачити тих беретів голубих і тільняшок, сприймуть це нормально", - припускає він.

Герой України Андрій Ковальчук натомість до нової форми ставиться схвально. Офіцер, який командував обороною летовища в Луганську, вже носить новий десантний шеврон кольору марун. "Мені подобається. Самий перший десантник був одягнений у берет саме такого кольору", - каже теперішній начальник штабу ВДВ.

Саме з такого берету справді починалася світова історія десантних військ, а пізніше, аби радянський десантник не губився в строю з іншими вояками, берет змінив колір. Тепер радянських традицій вирішили позбутися, ще й тому, щоби відрізнятися від ворога, який радянську спадщину активно використовує і пропагує. "За чотири роки війни достатньо своєї історії. У нас уже виключені випадки, коли б’ють на голові пляшки, купаються в фонтанах. Якщо подивитися сайти РФ, то кожен другий – це або п’яний, або сам себе зневажає, б’ючи пляшки на голові", - твердить Ковальчук.

Серед рядових десантників уже також немало тих, хто не хотів би мати з анекдотичними російськими десантниками нічого спільного. "Я не хочу носити такий самий, як ворог. Вони його не знімуть точно. Можливо, треба зняти нам", - каже воїн Тарас із позивним "БК". А Герой України, командувач ВДВ Михайло Забродський кличе не забувати подвиги війська в беретах блакитних, але і творити свою власну історію.

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"Це не простий елемент, і з ним пов’язано багато спогадів, життів, доль і славетних справ, військової історії тих, хто його носив і продовжує носити зараз. Але ми також добре усвідомлюємо, що навесні 2014 року почалася нова глава в історії ВДВ. Можливо, ми повинні були зробити цей крок 20 років тому, можливо, три роки тому. Зараз, напевне, прийшов час", - вважає командир.

Його підтримує і заступник з повітряно-десантної підготовки Юрій Галушкін. "Я з 1988 року в Збройних Силах України, весь час в десантних військах. Я абсолютно нормально ці зміни сприймаю, позитивно. Вважаю, що ВДВ створило свою історію і має право на свою форму одягу", - пояснив офіцер.