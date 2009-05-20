Тимошенко зробила заявку на рекорд
11:13, 20 травня 2009Суспільство
3466 0
Питання розглянуть на Кабміні
Уряд планує збільшити обсяг оборонних державних замовлень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
Прем’єр значила, що питання збільшення держзамовлень для оборонної сфери буде розглянуте на сьогоднішньому засіданні Кабміну.
«Я б хотіла, щоб цього року, кризового року, обсяг оборонного замовлення, завдяки узгодженій роботі уряду, був рекордним за весь час. І ми здатні цього досягти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter