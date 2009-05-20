Тимошенко зробила заявку на рекорд

Уряд планує збільшити обсяг оборонних державних замовлень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Прем’єр значила, що питання збільшення держзамовлень для оборонної сфери буде розглянуте на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

«Я б хотіла, щоб цього року, кризового року, обсяг оборонного замовлення, завдяки узгодженій роботі уряду, був рекордним за весь час. І ми здатні цього досягти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.