На завтра Україні обіцяють потепління

21 травня в Україні потеплішає.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на території країни спостерігатиметься мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі на півночі Лівобережжя короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно північний, 3-8 м/с. Температура вночі - 8-13°, на крайньому півдні - до 17°; вдень - 21-26°, на Закарпатті - до 31°; в Карпатах вночі - 6-11°, вдень - 14-19°.

У Київській області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер переважно північний, 3-8 м/с. Температура вночі - 8-13°, вдень - 21-26°.

У Києві мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер переважно північний, 3-8 м/с. Температура вночі - 10-12°, вдень - 22-24°.

20 травня температура води в Чорному та Азовському морях - 16-18°, біля Феодосії - 14°, в Дніпрі біля Києва - 15°.