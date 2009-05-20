В Одесі закрили будинок розпусти, який організувала киянка

Співробітники міліції затримали трьох дівчат і водія-охоронця масажного салону, які виявилися причетними до надання сексуальних послуг. Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Управління МВС України в області.

Правоохоронці встановили, що будинок розпусти, що діяв під виглядом масажного салону, відкрила в одному з будинків по Воронцовському провулку жителька Києва. 22-річна господиня салону, відкритого без ліцензії, рекламувала свій бізнес через інтернет, обіцяючи чоловікам «провести незабутнє дозвілля в колі молодих і привабливих дівчат і одержати масу задоволення».

Такса за послуги жриць кохання, яких набирали з числа жительок інших областей України, становила 250-400 грн. за годину, проте вони за «інтимні послуги» фактично одержували по 50 грн. з кожного клієнта. Решту грошей забирав охоронець, який, за даними міліції, стежив, щоб дівчата не залишали квартиру без його відома, передавав гроші господині, а також вів облік кількості клієнтів і надходження оплати за послуги.

Приморським РВВС порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 303 Кримінального кодексу України (заняття проституцією, а також залучення і примушення до неї).