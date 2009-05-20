Долар на міжбанку трохи виріс

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,5930/7,6215, на 12.00 звузився спред – 7,6110/7,6195. На момент закриття цінові рівні зросли до 7,6195/7,6280 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», об 11.00 Нацбанк вийшов на ринок (на аукціоні) з ціною відсікання щодо валютної пари долар-гривня 7,6300.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2387/0,2402, на 12.00 ціни піднялися 0,2396/0,2404. На момент закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2397/0,2405. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,6725 (-0,1575).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3631/1,3633, а на 15.00 зросли до 1,3696/1,3698. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3410/10,3790, на 12.00 ціни пішли вгору – 10,3810/10,4005. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо євро-гривні досягли рівня 10,3960/10,4180.