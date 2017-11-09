Прокуратура провела обшуки у ДФС та вилучила документи
Обшуки були пов'язані з розслідуванням кримінального провадження щодо сприяння посадовцями ДФС у мінімізації митних платежів.
Столичні слідчі прокурори провели обшуки в службових приміщеннях департаменту протидії митним правопорушенням та департаменту з роботи з кадрами Державної фіскальної служби України.
Про це повідомила прес-секретар прокуратури м. Києва Надія Максимець, передає "Цензор.НЕТ".
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Обшуки були пов'язані з розслідуванням кримінального провадження щодо фактів зловживання посадовими особами ДФС, які сприяли мінімізації митних платежів і не вживали заходів, щоб державі було відшкодовано завдану шкоду.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України. Підозри поки нікому не висунуті.
Обшуки вже закінчилися, працівники прокуратури вилучили необхідні слідству документи.