Прокуратура провела обшуки у ДФС та вилучила документи

Столичні слідчі прокурори провели обшуки в службових приміщеннях департаменту протидії митним правопорушенням та департаменту з роботи з кадрами Державної фіскальної служби України.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури м. Києва Надія Максимець, передає "Цензор.НЕТ".

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Обшуки були пов'язані з розслідуванням кримінального провадження щодо фактів зловживання посадовими особами ДФС, які сприяли мінімізації митних платежів і не вживали заходів, щоб державі було відшкодовано завдану шкоду.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України. Підозри поки нікому не висунуті.

Обшуки вже закінчилися, працівники прокуратури вилучили необхідні слідству документи.