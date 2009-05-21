Нафтогаз дає роз'яснення з огляду на "інформаційні провокації"

Прес-центр НАК «Нафтогаз України» спростовує інформацію про незадовільний фінансовий стан компанії.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-центру НАК «Нафтогаз України».

НАК «Нафтогаз України» у зв’язку з проведенням останнім часом «масованої інформаційної провокації та дезінформації українських ЗМІ заявляє, що заздалегідь сплановане спотворення реальних даних щодо фінансово-господарської діяльності може скомпрометувати компанію в очах західних партнерів та призвести до непередбачуваних наслідків для енергетичної та фінансової безпеки держави».

НАК «Нафтогаз України» повідомляє, що, відповідно до фінансової звітності, компанія за перший квартал 2009 року отримала чистий дохід в розмірі 32,1 млрд. грн., що в тричі більше за чистий дохід, отриманий за відповідний період 2008 року. Валовий прибуток за звітний період склав 3,2 млрд. грн. В той час як за перший квартал 2008 року компанією було отримано валовий збиток в сумі 0,9 млрд. грн. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування склав 4,6 млрд. грн., що майже в 5 разів більше за прибуток від звичайної діяльності, отриманий за результатами роботи в першому кварталі 2008 року.

Крім того, у документі зазначається, що фінансовий стан компанії також визначається за котируванням облігацій НАК «Нафтогаз України» на зовнішніх ринках. На початку року цей показник становив 35-40% від номінальної вартості цінних паперів компанії. На сьогодні облігації НАК «Нафтогаз України» коштують 90% від номінальної вартості. Ринкова вартість цінних паперів компанії є показником її фінансового стану, який на сьогодні знаходиться на високому рівні довіри західних інвесторів.

За чотири місяці поточного року, за оперативними даними, станом на 10 травня НАК «Нафтогаз України» було реалізовано природного газу споживачам України 18,9 млрд. куб. м загальною вартістю 20,8 млрд. грн. Приріст дебіторської заборгованості за цей період становив 3,2 млрд. грн., таким чином, грошові надходження за реалізований природний газ склали 17,6 млрд. грн. Крім того, «Нафтогазом України» за чотири місяці 2009 року було отримано з бюджету компенсацію різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб`єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням, в розмірі 3,3 млрд. грн. Загальні надходження від реалізації газу споживачам України склали 20,9 млрд. грн.

У заяві зауважується, що отримані грошові кошти були використані компанією на проведення розрахунків за придбаний протягом періоду імпортований природний газ в обсязі 4,8 млрд. куб. м, що склало 11,9 млрд. грн. Решту грошових коштів, отриманих від реалізації природного газу, компанією було використано на фінансування витрат, пов’язаних з підтриманням у належному технологічному стані вітчизняної газотранспортної системи, розрахунки за газ власного видобутку, на сплату податкових зобов’язань та виконання розрахунків по зобов’язанням компанії згідно з діючими умовами укладених кредитних договорів з банками-нерезидентами та банками-резидентами.

НАК «Нафтогаз України» обіцяє детально вивчити оприлюднені у ЗМІ так звані «аналітичні матеріали», зробить їх правовий аналіз та у випадку необхідності звернеться до відповідних органів з приводу захисту своїх інтересів.