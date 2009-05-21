Виставка українських художників-керамістів проходить у Москві

Виставка творів українських художників-керамістів “Глиняна казка” проходить в Культурному центрі України у Москві.

Як повідомили УНІАН у Культурному центрі України у Москві, метою організації цієї виставки є популяризація давніх національних традицій гончарства, народної майоліки в світлі сучасних тенденцій розвитку цього жанру.

«Своїми творами художники відкрили російському глядачеві дивовижний світ витончених гончарних форм, які перевтілюються в казкових химерних звірів, сакральні образи птахів та риб, розміщених на глиняних тарілках з керамікою, переплітаються з побутом, історією та міфологією України», - говориться в повідомлені.

Учасниками виставки стали семеро молодих українських митців: Іван БОБКОВ, Анастасія БАЙДА, Ольга ГАВРИЛОВА, Наталія ЗАЙЦЕВА, Анастасія КОСЯЧЕНКО, Максим КУНЕЦЬ, Василь ПОЛІЩУК.

Виставка працюватиме до 15 червня.